Жительница Орла пустила к себе пожить родственника, а тот обокрал ее. Охочего до чужого имущества \\"квартиранта\\" полицейским удалось задержать.Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Она рассказала, что пропал мотоблок из ее сарая Также орловчанка пояснила, что дом в Орловском районе они использовали как дачу, а какое-то время там жил ее 28 летний родственник. Полицейские стали прорабатывать версии случившегося. Молодой человек попал под подозрение, ведь сарай был заперт на замок.Вскоре сотрудникам полиции удалось выйти на след возможно вора, его допросили. Отрицать случившегося подозреваемый не стал. Он рассказал, что нанял грузовое такси и вывез мотоблок, продал его за 9 тысяч рублей и был таков.Как сообщили \\"КП\\" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, по статье \\"Кража\\" возбуждено уголовное дело.