В Орловской области временно приостановили работу мясоперерабатывающего предприятия ООО «Дмитровские Продукты». Такое решение стало итогом октябрьской проверки Управления Россельхознадзора.Специалисты ведомства нашли нарушения ветеринарно-санитарных правил в сфере утилизации биологических отходов. В частности, отсутствие маркировки на баках и сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры.Одновременно с этим транспорт, которым отходы (куриные и свиные кости, готовая мясная продукция) отправляли на утильзавод, использовался также для перевозки кормов и пищевых продуктов.Кроме того, инспекторы установили факт реализации костей в качестве корма для животных на ярмарках выходного дня.- По результатам проверки материалы административного дела по статье 10.8 КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) были направлены в Дмитровский районный суд, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курским областям.В настоящее время работа предприятия в части утилизации биологических отходов приостановлена на 30 суток.