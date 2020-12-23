Музей Ивана Бунина и Картинная галерея народного художника СССР Андрея Курнакова вскоре смогут удивить своих посетителей современными технологиями дополненной реальности. Каждый желающий сможет воспользоваться здесь мультимедиа-гидом и самостоятельно прогуляться по музейным залам.Теперь при посещении музеев можно будет скачать бесплатное мобильное приложение и узнать историю экспонатов на экране своего мобильника. Для этого нужно всего лишь навести на предмет камеру дальше уже слушать интересные факты о нем и даже увидеть, как он выглядел до реставрации.Подобные разработки впервые используются в Орловской области. Их создали в рамках проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры».- В настоящее время завершаются технические работы, проводится тестирование и апробирование платформы с учетом особенностей экспозиций. В музеях размещены информационные баннеры, в ближайшее время планируется официальный запуск приложения, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.В 2021 году к проекту планирует присоединиться Орловский краеведческий музей.