Коронавирус в Орловской области: в двух районах серьезно выросла заболеваемость среди детей

В двух районах серьезно выросла заболеваемость среди детей Фото: Архив "КП"

В Орле состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Одной из тем, обсуждавшихся 21 декабря, стал рост заболеваемости коронавирусом в регионе, в частности, среди несовершеннолетних.

Как уже рассказывала "КП", за неделю малыши, дети и подростки стали болеть чаще на 19%. А в некоторых районах области и вовсе наблюдается резкий рост заражаемости COVID-19 среди младшего поколения. В числе "отличившихся" - Хотынецкий и Дмитровский район. В Хотынецком заболеваемость выросла в 2,6 раза, пи этом удельный вес заболевших детей составляет 32,6%. В Дмитровском заболеваемость выросла в 3,3 раза, здесь в возрастной структуре заболевших удельный вес детей составляет 27%.

- Главам Хотынецкого и Дмитровского районов рекомендовано усилить контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима в образовательных учреждениях в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди детей на территории муниципальных образований, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.