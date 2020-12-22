Коронавирус в Орловской области: чаще стали болеть дети и подростки

Младшая часть населения за прошлую неделю чаще заражалась коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области коронавирусная инфекция все чаще не обходит стороной младшую часть населения. За неделю количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, выросло на 19%.

Такие данные привел руководитель областного Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба 21 декабря. Чаще всего болеют подростки: в возрастной группе от 15 до 17 лет заболеваемость выросла на 23%, в группе от 7 до 14 лет заболеваемость выросла на 19%, а среди малышей в возрасте до 6 лет наблюдается рост заболеваемости на 19%. Всего за прошлую неделю в Орловской области заразились коронавирусом 137 несовершеннолетних.

Интересно, что даже среди взрослого населения наблюдается не такой большой прирост. Так, в возрастной группе 40-65 лет заболеваемость выросла на 4%, а пожилые люди (65+) заболевали чаще на 12%.

- За прошлую неделю в нашем регионе в общей структуре заболевших COVID-19 доля детей составила 11%, доля взрослых - 89%, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.