Новый год-2021 в Орле: в Детском парке выбрали лучшую елочную игрушку

В Детском парке выбрали лучшую елочную игрушку. Фото пресс-службы администрации Орла

В Орле подвели итоги новогоднего творческого конкурса «Елочная игрушка — 2021». В фестивале на лучшее праздничное украшение приняли участие более 370 девчонок и мальчишек.

Напомним, в этом году конкурс проходил с 24 ноября по 19 декабря. В центре внимания юных мастеров оказался символ грядущего года – бык, а также ангелочки и сказочные персонажи.

Среди дошколят лучшую игрушку сделали Александр Завадский и София Лобачева, среди учеников начальной школы - Максим Королев и Виктория Сергеенкова. В возрастной группе участников с 5 по 8 класс победителем стал Михаил Камалов, а среди девятиклассников и старше - Валентина Ким.

Теперь работы победителей украшают елку в Детском парке.

- Все конкурсанты получили электронные грамоты, а победители — еще и призы от спонсора. Призы будут выданы на этой неделе в административном здании Детского парка, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.