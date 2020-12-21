В Орле фура не смогла разъехаться с «ВАЗом» на повороте

Водитель отечественной легковушки госпитализирован с места аварии. Фото: МЧС России по Орловской области

В воскресенье, 20 декабря, пересечение улиц Поселковая и Итальянская в Орле произошла авария. Отечественная легковушка едва не оказалась под колесами фуры.

ДТП случилось в районе четырех часов дня на 372 км автодороги М-2 Крым. 39-летний водитель большегруз собирался повернуть налево и не уступил дорогу «ВАЗу». Легковушка в этот момент ехала во встречном направлении.

- В результате аварии 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения и госпитализирован с места происшествия, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.