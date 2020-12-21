Программа "Земский учитель" в Орловской области может быть расширена Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области планируют расширить список участников программы «Земский учитель». В него могут попасть и студенты последних курсов вузов. Соответствующее распоряжение региональному Департаменту образования дал губернатор Андрей Клычков.

Также глава области предложил районам рассмотреть возможность дополнительные стимулирующие выплаты для участников программы «Земский учитель».

В этом году работу в сельской местности и поселках городского типа по программе смогли найти 20 учителей математики, русского языка, английского и немецкого языков, физики, истории и обществознания, биологии, начальных классов и ОБЖ.

- Средний возраст учителей – 37 лет, 70% из них имеют первую и высшую квалификационные категории. Выплата в размере 1 млн рублей произведена в полном объеме каждому победителю программы 2020 года, - рассказала Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.