Орловец обворовал родную мать и отправился за решетку Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстал молодой мужчина, обворовавший собственную мать. Отсидев срок за кражу и нападение на полицейского, он снова взялся за старое.

Весной 2018 года орловец заглянул в гости к матери в селе Знаменское. Женщина накрыла для сына стол, отметила с ним его возвращение и ушла спать. Гость воспользовался случаем и перевел себе деньги с маминого банковского счета, а потом и с кредитных карт. Общая сумма его добычи составила 48 тысяч рублей.

Мама узнала о пропаже только после отъезда сына. Она даже не догадывалась, что он причастен к этому происшествию и обратилась в полицию.

- Уже через пару дней ее сын написал явку с повинной. На него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В судебном заседании подсудимый вину признал. Он проведет в колонии строгого режима два с половиной года, - сообщили «КП» в Орловского областного суда.