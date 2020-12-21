Орловские полицейские задержали в лесополосе мужчину с наркотиками Фото: Архив "КП"

В Заводском районе Орла сотрудники полиции задержали мужчину с наркотиками. 38-летнего жителя города поймали прямо на территории лесополосы.

При личном досмотре у орловца обнаружили подозрительные вещества. В последствии исследования Экспертно-криминалистического центра регионального УМВД подтвердили – это синтетический наркотик амфетамин массой 2,28 грамма.

Теперь запрещенное наркотическое средство может обойдись для мужчины реальным сроком.

- Мужчина приобрел и хранил запрещенное к обороту вещество для личного употребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.