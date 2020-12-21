Орловчанке отказали в пособии на детей из-за справки об алиментах Фото: Архив "КП"

Многодетной жительнице Заводского района Орла пришлось через суд доказывать право своих несовершеннолетних детей на пособие. В отделе социальной защиты ей отказали, сославшись на отсутствие справки об алиментах.

Однако мама девятилетней девочки и мальчика, которому не исполнилось еще и года обратилась за помощью в прокуратуру. В ведомстве подтвердили - отказ органа соцзащиты является незаконным, после чего подали иск в суд.

- Взыскание алиментов на детей с другого родителя является правом, а не обязанностью. Прокурор района обратился в суд с иском о признании за заявительницей права на получение пособия, выплачиваемого до достижения ребенком 16 лет, и выплате соответствующего пособия с учетом индексации. Судом требования удовлетворены в полном объеме, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.