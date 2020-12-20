Под Орлом двое пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Очередная автомобильная авария произошла на трассе М-2 "Крым" под Орлом. В столкновении грузовика и легковушки пострадали двое.

Все случилось накануне выходных, в пятницу 18 декабря. Как установлено предварительно, 50-летний водитель легковой машины марки "Митсубиши" ехал со стороны Орла, в районе 408 километра он вылетел на полосу встречного движения (в разрешенном месте). А здесь в этот момент шел грузовик "Хендаи" под управлением 29 летнего водителя. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП водитель и пассажир "Митсубиши" получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте аварии работали сотрудники ОМВД России по Кромскому району, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.