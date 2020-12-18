В Орле не нашли «левых» точек продажи пиротехники

Магазинам пиротехники устроили проверку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле перед Новым годом проверку устроили магазинам, реализующим пиротехнику. Целью инспекторов стало выявить несанкционированные точки сбыта фейерверков и петард, а также проверить соблюдение правил безопасности официальным местам сбыта красивых, но опасных товаров.

В одном из крупных магазинов пиротехники сотрудники МЧС проверили наличие лицензий и сертификатов на товар, огнетушителей, провели инструктаж, напомнили, что действует запрет на продажу подобных товаров детям до 16 лет. Затем инспекторы отправились на рынок.

- Сотрудники МЧС совершил обход по торговым точкам рынка, где, предположительно, могла происходить несанкционированная торговля пиротехникой. Таких мест не было выявлено. В ходе профилактических обследований торговых точек представители МЧС России напоминили продавцам и владельцам об административной ответственности за реализацию некачественных пиротехнических изделий, использование которых может привести к печальным последствиям, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.