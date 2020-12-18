В Орловской области выявили нарушения ограничений по коронавирусу почти на три миллиона рублей

Нарушители получили штрафы на общую сумму 2,8 млн рублей Фото: Архив "КП"

В четверг, 17 декабря, в Орле на заседании оперштаба обсудили ситуацию с соблюдением в регионе ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических требований. Нарушения продолжают фиксировать практически ежедневно.

По данным Управление Роспотребнадзора по Орловской области, за последние три недели ведомству пришлось закрыть 14 организаций общепита, торговли, парикмахерские. Самые злостными нарушителями стали магазины и торговые точки.

- В структуре предприятий, где выявлены нарушения, предприятия торговли составляют 63%, предприятия общественного питания - 20%, медицинские организации - 7%, услуги общественного транспорта и парикмахерские услуги - по 5%, - пояснил Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.

Нарушители получили штрафы на общую сумму 2,8 млн рублей. На рассмотрении в судах находится еще 47 дел об административных правонарушениях.