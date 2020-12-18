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В Орловской области от гриппа привились почти полмиллиона человек

В регионе завершилась вакцинация от сезонного заболевания и продолжается вакцинация от коронавируса
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области от гриппа привились почти полмиллиона человек

В Орловской области от гриппа привились почти полмиллиона человек

Фото: Архив "КП"

15 декабря в Орловской области завершилась вакцинацию населения против гриппа. Согласно данным регионального Департамента здравоохранения прививки от сезонного заболевания сделали 424 202 человека, из них 74 тысячи – дети.

По словам руководителя обздрава Ивана Залогина, задачи поставленные Министерства здравоохранения регион успешно выполнил. Теперь очередь за вакцинацией от коронавируса.

Напомним, прививки от COVID-19 в Орловской области начали делать неделю назад. В первую очередь вакцинируют медиков, педагогов и соцработников. Делают это на добровольной основе и если у человека нет медицинских противопоказаний.

- В настоящее время вакцину получили 265 человек. Работа в этом направлении продолжается, - рассказал Иван Залогин на заседании оперштаба 17 декабря.

Коронавирус в Орловской области