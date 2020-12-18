Двое детей пострадали при ДТП в Орле

Иномарки не разъехались на повороте Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле два маленьких пассажира пострадали в автомобильной аварии. Не поделили дорогу легковые иномарки "Дэу" и "Опель".

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром в четверг, 17 декабря. Около восьми часов 40-летний водитель на автомобиле марки "Дэу" ехал по улице Машиностроителей. В районе дома №2 он стал выполнять левый поворот на регулируемом перекрестке, но не уступил дорогу другой легковушке - марки "Опель", которая как раз имела право проехать первой. Машины столкнулись.

В итоге травмы в аварии получили двое детей, оба пассажиры "Деу", - 10-летний мальчик и девочка 8 лет. Как пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, детям оказана необходимая медицинская помощь. Ложиться в больницу им не потребовалось.