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Орловцев предупреждают о сомнительных извещениях о проверке счетчиков на воду

Навязчивый сервис маскируется под официальные документы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Навязчивый сервис маскируется под официальные документы. Это просто рекламная рассылка

Навязчивый сервис маскируется под официальные документы. Это просто рекламная рассылка

В Орле вновь активизировались предприимчивые дельцы, маскирующие свои навязчивые услуги под официальные документы. Многие жители города уже успели обнаружить в своих почтовых ящиках небольшие листки с подписью и печатью – извещения о проверке счетчиков на воду.

Правительство Орловской области напоминает, что за поверкой и опломбировкой приборов учета необходимо обращаться в муниципальное предприятие «Орелводоканал».

«Извещения» же просто очередной рекламный трюк, вводящий жителей города в заблуждение.

- В ходе проверки антимонопольной службой установлено, что рассылка извещений «Единой городской службы по учету водоснабжения» (ЕИСЖКХ) является являются рекламой услуг, оказываемых ИП Калачевым. В списках организаций, имеющих право производить поверку счетчиков, размещенных на сайте Федеральной службы по аккредитации, информация о данной организации отсутствует. Таким образом, ИП Калачев не имел права осуществлять поверку приборов учета воды, - сообщает «Орелводоканал».