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Под Орлом автоледи на "Митсубиши" улетела в кювет

Машина затормозила о дерево, водитель пострадала
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Под Орлом сегодня утром произошло ДТП, в котором пострадала женщина-водитель. Ее иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

Автомобильная авария случилась около 8 утра 17 декабря на дороге "Орел-Знаменское". 51-летняя водитель ехала за рулем иномарки "Митсубиши", в районе 5 километра она потеряла управление. Машина съехала с проезжей части в кювет, а там затормозила об дерево.

Иномарка затормозила о дерево. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Иномарка затормозила о дерево. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Водитель доставлена в медицинское учреждение, - прокомментировали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции.

ДТПДТП-2020 в Орловской области