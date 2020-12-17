В Болховском и Зареченском установили праздничные елки

В молодых микрорайонах Орла появились собственные новогодние елки. Праздничные деревья установили в Зареченском и Болховском.

Как и в пошлом году, праздничные ели порадуют жителей новых районов. Появились здесь и световые фигуры-инсталляции. В Зареченском семиметровое дерево установили на бульваре Молодежи, здесь же композиция из трех оленей, уже знакомая горожанам. А еще одна семиметровая елка стоит в Болховском микрорайоне, во дворах домов улицы Генерала Лаврова.

Праздничное настроение для жителей решил создать застройщик указанных районов - "Орелстрой". Правда, к сожалению, интермедий, хороводов и других новогодних событий в этом году не приходится ждать из-за коронавируса.