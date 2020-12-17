Орловца задержали силовики за хулиганство в кафе

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Посетителя одного из кафе Орла пришлось утихомиривать силовикам. 29-летний мужчина всячески провоцировал окружающих и вел себя неподобающим образом.

Росгвардию на подмогу вызвали сотрудники точки общепита, расположенной в Заводском районе города. Как оказалось, один из посетителей изрядно налакался спиртного, стал обзывать окружающий, нецензурно бранился и нарушал общественный порядок. Когда его попросили прекратить хулиганство и покинуть заведение, тот никак не отреагировал.

- Росгвардейцы задержали гражданина, по внешним признакам и поведению находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители выяснили, что ранее 29-летний орловец привлекался к уголовной и административной ответственности. Впоследствии задержанного передали в отдел полиции, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.