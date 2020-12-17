В пожаре в Орловской области погибли два человека. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня рано утром, 17 декабря, в деревне Турейка Троснянского района произошел сильный пожар. Огонь уничтожил жилой дом и унес жизни двух человек.

ЧП произошло в районе четырех часов утра. К шести часам, работающие на на место происшествия пожарные, обнаружили тело 55-летнего мужчины, еще почти через час – еще одного человека. Его личность пока не установлена.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте пожара в настоящее время работают следователи, выясняющие все обстоятельства произошедшего.

- По данному факту гибели двух человек проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.