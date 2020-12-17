Машина слетела с дороги в кювет и затормозила об дерево Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом иномарка слетела с заснеженной дороги и врезалась в дерево. Пострадала женщина-водитель.

ДТП случилось в среду, 16 декабря, на дороге "Знаменское-Узкое-Еленка". Было около двух часов дня, когда 58-летняя водитель вела машину марки "Сузуки". На 19-м километре женщина не смогла справиться с рулевым управлением. Иномарка выехала с проезжей части в кювет и затормозила об дерево.

Женщине-водителю теперь предстоит лечение Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель" Сузуки" получила телесные повреждения. Ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошлые сутки на дорогах области госавтоинспекторы зарегистрировали в общей сложности 15 дорожно-транспортных происшествий.