Коронавирус в Орловской области: новых жестких ограничений вводить не планируют

Региональный оперштаб опроверг фейки о локауте Фото: Архив "КП"

Сегодня, 16 декабря, региональный оперштаб опроверг фейковую информацию о введении новых жестких ограничительных мер в Орловской области. Сообщения о том, что в скором времени предприятий торговли, детские сады, МФЦ, спортивные объекты и учреждения культуры начнут тотально закрывать назвали ложью.

- Эта информация не соответствует действительности и является ничем иным, как попыткой посеять панику, усилить тревогу в обществе и дискредитировать органы государственной власти, а также создать ажиотажный спрос на товары первой необходимости и спровоцировать массовое недовольство населения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Введение новых ограничений не планируется. Жителей региона просят не доверять сомнительным источникам и пользоваться официальными данными.