Комитет горсовет вновь поднял проблему с вывозом мусора в Орле

Два района города продолжают зарастать бытовыми отходами Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 16 декабря, в Орле состоялось заседание профильного комитете горсовета по ЖКХ. В центре внимания оказалась наболевшая проблема с вывозом мусора. Уже несколько месяцев два района облцентра зарастают бытовыми отходами.

Речь идет о Железнодорожном и Заводском районах, которые обслуживает перевозчик «Экологистик». Еще в ноябре он обещал навести порядок, но вместо этого прошла точечная уборка, не решившая проблему. Орловцы продолжают жаловаться на переполненные мусорные контейнеры и делиться своими фотоотчетами.

Ситуацию усугубило и то, что из-за долгов регоператора, мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити» с 11 декабря приостановил свою работу. Не урегулирован вопрос и с вывозом остатков отходов после сортировки на Мценский полигон.

- По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты вновь признали работу по организации сбора, вывоза и размещения твердых коммунальных отходов в Орле неудовлетворительной, - рассказали «КП» в горсовете.