В Орловской области на заснеженной дороге столкнулись «ВАЗ» и «Лада». Фото региональной Госавтоинспекции

Во вторник, 15 декабря, на заснеженной автодороге Ливны-Крутое в Ливенском районе произошло ДТП. На встречной полосе столкнулись «Ваз-21120» и «Лада Гранта».

Авария произошла в девять часов утра недалеко от села Крутое. 32-летняя водитель «ВАЗ» не справилась с управлением и машину вынесло на встречку. Избежать столкновения с «Ладой» ей не удалось.

- В результате женщина-водитель автомобиля «ВАЗ» получила травмы. Госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.