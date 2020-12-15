Перед Новым годом в Орле станет больше уличных ярмарок Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в преддверии Нового года станет больше уличных ярмарок. Власти приняли решение увеличить число площадок для торговли из-за коронавируса: это позволит развести потоки людей и избежать столпотворения.

Решение было принято на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID в понедельник, 14 декабря. Рекомендовано организовать ярмарочную торговлю близ магазинов - супермаркетов, торговых центров, на площадях, оживленных улицах. Отмечается, что при этом контроль за соблюдением санитарных правил безопасности будет усилен с сегодняшнего дня.

- Поручено усилить контроль соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, а также принятых в регионе ограничительных мероприятий в предприятиях общественного питания, в торговых центрах, магазинах, при оказании различных видов услуг и в общественном транспорте с целью предотвращения массового распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.