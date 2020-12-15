В Орле водитель "Опеля" попал с дороги прямиком на больничную койку

Авария произошла на улице Михалицына Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Грузовой "МАЗ" и легковушка "Опель" столкнулись в Орле 14 декабря. Водителя легкового автомобиля скорая увезла в больницу, он госпитализирован.

ДТП случилось на улице Михалицына, неподалеку от кольцевой развязки с Раздольной. В начале двенадцатого часа дня 34-летний мужчина ехал за рулем "Опеля Астра" со стороны Артельного переулка в сторону Раздольной. Сзади двигался грузовик, которым управлял 45-летний водитель. Что конкретно случилось еще установят полицейские, однако в какой-то момент "МАЗ" протаранил иномарку. Судя по фотографиям с места происшествия, столкновение оказалось достаточно сильным.

Грузовик "догнал" легковой автомобиль Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Опель" получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в областную клиническую больницу, госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки на дорогах Орла и области госавтоинспекторы зафиксировали 19 дорожно-транспортных происшествий. В них, кроме описанного выше, обошлось без жертв и пострадавших.