В Орле родителей не пустят на новогодние утренники в детские сады

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Приближается Новый год, и в этот раз отмечать его придется считаясь с "коронавирусными" реалиями. Так в Орле и области родителей не пустят на праздничные утренники в детские сады.

Речь об этом велась на заседании регионального оперштаба, состоявшемся 15 декабря. В школах елки и новогодние дискотеки и вовсе отменили, а традиционная губернаторская елка пройдет в режиме онлайн. Такие ограничительные меры принимаются не просто так: у многих детей сезонная простуда, есть и случаи коронавируса. Что касается детских садов, то 2 из них полностью закрыты на карантин (Знаменский "Теремок" и садик в Урицком районе).

- Занятия не посещают 2643 дошкольника, из них коронавирус подтвержден у 10 человек, у 2047 – ОРВИ. 61 педагог находится на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.