Коронавирус в Орле: началась вакцинация

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области началась вакцинация от коронавирусной инфекции. В регион поступило 700 доз "Спутника V".

Вчера, 14 декабря, об этом рассказал Иван Залогин, руководитель регионального депздрава, на заседании оперштаба по борьбе с COVID. Как и сообщалось раньше, в первую очередь прививки получат орловцы из зоны риска: медицинские работники, работники образования, социальной сферы. По словам Залогина, новые поставки вакцины ожидаются еженедельно.

Делать прививки будут в нескольких больницах.

По данным на утро 15 декабря в Орловской области 18 336 человек заразились коронавирусом.