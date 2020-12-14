В Орле силовики пресекли кражу элитного алкоголя

Любителя халявной выпивки задержали росгвардейцы Фото: Ольга СУПОНЕВА

Кражу элитного алкоголя из супермаркета пресекли силовики в Орле. Мужчина пытался вынести дорогое спиртное из торгового зала не расплатившись.

Случай произошел на днях в Заводском районе города. В магазине по Саханской продавцы заметили подозрительного покупателя, работники посчитали, что он намеревается пройти мимо кассы с товаром. Решено было нажать тревожную кнопку, наряд росгвардии прибыл по сигналу. И как оказалось не зря.

- Росгвардейцы задержали мужчину и обнаружили неоплаченные товары во внутренних карманах его верхней одежды. Как оказалось, 31-летний правонарушитель ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщили "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Нарушителя передали полицейским для проведения разбирательства.