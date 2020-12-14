Под Орлом полицейские раскрыли кражу денег у женщины

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области полицейские раскрыли кражу денег у местной жительницы. После посиделок со спиртным женщина осталась без 9 тысяч рублей.

С заявлением к правоохранителям пришла жительница города Ливны. Она рассказала, что проводила время в компании, при этом указанная выше сумма лежала в ее сумке. После банкета заявительница не досчиталась денег. Сотрудники райотдела взялись за розыск возможного вора.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 32-летняя знакомая потерпевшей, с которой последняя распивала алкоголь. У гражданки полицейские изъяли похищенную сумку и кошелек. Денежные средства женщина успела потратить, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь соблазнившейся чужими деньгами подозреваемой придется держать ответ перед законом: уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Сейчас женщина под подпиской о невыезде.