В Орловской области сельский ДК отремонтировали на 10,6 миллионов рублей

Фото Ливенская газета

В Орловской области еще один Сельский дом культуры обрел вторую молодость. В Ливенском районе в этом году капитально отремонтировали СДК Сергиевского сельского поселения. Работы обошлись в 10 миллионов 600 тысяч рублей.

Здесь заменили окна, привели в порядок и оштукатурили фасад, облицевали центральный вход, смонтированы монолитные ступени, отремонтировали кровлю, а также провели сети наружной канализации.

- Ремонт прошел в рамках национального проекта «Культура». За счет других источников финансирования удалось приобрести 204 кресла в зрительный зал ДК на сумму 570 тысяч рублей и более 200 тысяч рублей было потрачено на одежду сцены, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.