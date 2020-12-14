Орловских автолюбителей предупредили о непогоде

Орел накроет непогода, водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловских автолюбителей предупредили о надвигающейся непогоде. Госавтоинспекция попросила водителей быть особенно бдительными в ближайшие дни: на дорогах гололед, налипание мокрого снега и прочие "прелести" декабрьской оттепели.

По прогнозу орловского гидрометцентра,в области с 14 по 15 декабря ожидается снег, местами мокрый, гололедица. Ночью мороз -3...-8 градусов, днем от -5 до 0. Ветер с порывами до 12 метров в секунду.

В Орле же в ближайшие сутки пасмурно, небольшие осадки, ветер 7-12 м/с, температура воздуха ночью -3...-5, днем 0...-2.

Подробный прогноз погоды на неделю здесь.