Орловский губернатор с сыном наловил щук

Андрей Клычков поделился снимками с зимней ловли Фото: соцсети

Орловский губернатор, активно поддерживающий коммуникацию с жителями региона в социальных сетях, на этот раз поделился совсем не официальной информацией. Андрей Клычков рассказал о зимней рыбалке, на которой он побывал с младшим сыном, и их улове.

- Впервые за долгие месяца напряженной работы воскресный выходной удалось провести с семьей. Лед окреп, снег припорошил землю,- самое время для активного отдыха. Вместе с младшим сыном отправились на зимнюю рыбалку. Хорошая возможность полюбоваться природой, а рыбные трофеи стали бонусом к проведенному на природе досугу, - написал Андрей Евгеньевич в сетевых аккаунтах.

Домой глава области и его сын Коля вернулись с хорошим уловом из нескольких щук.

В комментариях орловцы поздравили губернатора с добычей, а также выразили обеспокоенность безопасностью выхода на лед. Клычков отметил, что лед крепкий и с собой у семьи были спасательные жилеты.