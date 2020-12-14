Орловчанка покорила «Поле чудес» ливенской гармошкой. Фото с Портала Орловской области

В минувшую пятницу, 11 декабря, на Первом канале вышел очередной выпуск телепередачи «Поле чудес». Его участницей стала орловчанка Ольга Моногарова, покорившая зрителей музыкальным подарком.

Вместе с музыкальным руководителем детского сада №19 города Ливны на передачу приехал и коллектив «Ливенские гармошки». Музыканты исполнили традиционные наигрыши в обработке композитора Евгения Дербенко.

Не обошлось и без других подарков. Ольга Моногарова подарила Леониду Якубовичу сувенирную ливенскую гармошку, плешковские игрушки и сувениры от Ливенского завода противопожарного машиностроения.

- Орловчанку пригласили на передачу благодаря участию в музыкальном онлайн-марафоне Первого канала, посвященном 75-летию Великой Победы. Участники акции должны были отправить видеозапись своего исполнения песни «День Победы». Лучших исполнителей пригласили поучаствовать в концертах и телевизионных мероприятиях, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.