В Орловской области для работников 65+ больничный продлен на январь

В Орловской области работники в возрасте 65 лет и старше еще месяц просидят дома. Больничный, связанный с угрозой заражения коронавирусом, продлен на января 2021 года.

Соответствующий указ подписал губернатор. Работающие орловцы старше 65 лет смогут оформить электронный больничный с 1 по 31 января. Это касается тех сотрудников, которые не ушли на дистанционный формат работы или не находятся в отпуске. За больничный орловцы получат компенсацию, но важно, что они должны соблюдать самоизоляцию и не покидать места пребывания, сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Для оформления пособия нужно уведомить работодателя об уходе на больничный, а заполнять никакие бумаги не потребуется. Оплатит больничный напрямую Фонд социального страхования.