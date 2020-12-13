Снегопады и оттепель ожидаются в Орле

В Орле ожидаются снегопады и оттепель Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области ожидаются температурные качели: то мороз и снегопады, то оттепель. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на неделю, стартующую 14 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 14 декабря Орел накроет снежный фронт, приближающийся с запада. Температура воздуха ночью - 5, днем - 2 градуса,ветер юго-восточный 5 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Во вторник 15 декабря снег с дождем. Термометры покажут - 4...-1 градус, будет сыро. Ветер южный 2 м/с, давление 747 мм рт.ст.

В среду 16 декабря ударит мороз посильнее: - 6...-3 градуса, вновь ожидается снегопад, ветер сменит направление на северное 1 м/с, давление 750 мм рт.ст.

В четверг 17 декабря - 6...-1, ночью снег, днем без осадков. Скорость ветра 4 м/с, направление южное. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В пятницу 18 числа температура - 3 ночью, а днем потеплеет до +1. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Западный ветер 3 м/с, давление 753 мм рт.ст.