Коронавиус в Орле: строители бесплатно обустраивают палаты для зараженных

Фото с официальной страницы Андрея Клычкова Вконтакте Фото: соцсети

В Орле строители бесплатно взялись обустраивать дополнительные места для коронавирусных больных. Работа кипит в тубдиспансере, глава региона Андрей Клычков рассказал о ней как о примере самоотверженности и проявления высшего чувства гражданского долга.

Палаты в туберкулезном диспансере для зараженных коонавиусом появились в Орле еще весной, когда пандемия начала свое шествие по региону. Но в какой-то момент больных стало много и специализированный коечный фонд тут просто закончился. Людям пришлось лежать в коридоре. В итоге руководство медорганизации пришло к выводу, что можно выделить площадь и создать дополнительные места. Но своими силами справиться оказалось невозможно.

- Мы обратились к строительной компании, которая не только согласилась работать в зоне риска, но и предложила выполнить ремонт за свой счет, создать там полноценные палаты с санузлами, чтобы пациенты лечились в комфортных условиях. И это все безвозмездно! Эти неравнодушные люди закупили строительные материалы и сейчас каждый день трудятся в «красной» зоне COVIDного отделения, чтобы своими руками, за свои средства помочь людям, врачам, отделению, больнице создать человеческие условия, - рассказал Андрей Клычов на своей странице Вконтакте.

Губернатор привел этот случай в пример орловцам.