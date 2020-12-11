Мороз и снег: какой будет погода в Орле на выходных

Согласно прогнозу, ожидается мороз и снег Фото: Ольга СУПОНЕВА

Синоптики рассказали какой будет погода в Орле в этот уикенд. Согласно прогнозу, ожидается мороз и снег. Публикуем полный прогноз погоды в Орле на 12 и 13 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 12 декабря ночью столбики термометров покажут -10 градусов, небольшая облачность сменится пасмурным небом с прояснениями в дневное время. Ожидается небольшой кратковременный снег, температура в светлое время суток -4 градуса. Ветер восточный 5 м/с, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В воскресенье 13 декабря будет уже не столько морозно. Ночью температура воздуха -7, днем всего -1 градус. Пасмурно, небольшой снег. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 5 м/с, давление 750 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам на следующей неделе ожидается потепление до плюсовых значений и даже дождь.