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Из-за пожара в Советском районе Орла спасатели эвакуировали 12 человек

ЧП в пятиэтажке произошло вечером 10 декабря
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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ЧП в пятиэтажке произошло вечером 10 декабря

ЧП в пятиэтажке произошло вечером 10 декабря

Фото: Архив "КП"

В четверг, 10 декабря, в Советском районе Орла, недалеко от больницы им. Семашко, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме на улице Матвеева.

Возгорание на первом этаже произошло в районе половины восьмого вечера. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать из подъезда двенадцать человек.

- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже выгорела комната площадью десять квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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