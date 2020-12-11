Из-за пожара в Советском районе Орла спасатели эвакуировали 12 человек

ЧП в пятиэтажке произошло вечером 10 декабря
Фото: Архив "КП"
В четверг, 10 декабря, в Советском районе Орла, недалеко от больницы им. Семашко, произошел пожар. Огонь вспыхнул в одной из квартир в пятиэтажном жилом доме на улице Матвеева.
Возгорание на первом этаже произошло в районе половины восьмого вечера. Из-за сильного задымления спасателям пришлось эвакуировать из подъезда двенадцать человек.
- В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже выгорела комната площадью десять квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.