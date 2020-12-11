В 2020 году больше 100 жителей Орла стали жертвами грабителей

Большинство грабежей полицейским удалось раскрыть Фото: Ольга СУПОНЕВА

За прошедшие месяцы 2020 года в городе Орле зафиксировано больше сотни грабежей. В полиции рассказали, где чаще всего совершались преступления.

Как сообщает пресс-служба регуправления МВД, на территории областного центра зарегистрировано 107 фактов открытого хищения чужого имущества. Больше всего грабежей произошло в Заводском районе - здесь совершено 38 грабежей, меньше в Железнодорожном - 25, а в Северном и Советском районах зафиксировано по 22 подобных преступления. Большую часть грабежей полицейским удалось раскрыть.

В правоохранительных органах орловцам рекомендуют соблюдать несколько правил, чтобы не спровоцировать преступника: как минимум, не пересчитывать деньги на улице, не демонстрировать драгоценности и дорогие вещи, не носить сумку со стороны проезжей части, не давать незнакомцам мобильник позвонить и другие. В случае, если не удалось избежать преступления, нужно постараться запомнить приметы грабителя и немедленно сообщить о произошедшем в отделение полиции.

С мобильного позвоните по номеру 102, или по телефонам дежурной части городского отдела полиции 43-36-22, 45-85-52;