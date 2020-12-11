Сотрудники орловского предприятия добились перерасчета зарплаты через прокуратуру

Сотрудники предприятия в Орловской области добились перерасчета зарплаты Фото: Архив "КП"

В Верховском районе проблема с дополнительными выплатами работникам комбикормового завода дошла до прокурорской проверки. Ведомство добилось перерасчета зарплаты для тех, трудился в ночное время и в выходные дни.

По закону сотрудникам должны были платить в двойном размере, однако дополнительные средства никто не получал. После проверки прокуратуры руководство предприятия оштрафовали на 35 тысяч рублей, а три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

- В результате прокурорского вмешательства трудовые права граждан восстановлены, им произведен перерасчет и дополнительно выплачено около 20 тысяч рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.