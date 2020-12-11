В Орле машина такси столкнулась с кроссовером и улетела в кусты

Автомобили не разъехались в Северном районе города Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле произошло очередное ДТП с участием машины такси. Не смогли разъехаться легковая "Тойота" и кроссовер "Киа".

Авария случилась в Северном районе города в четверг, 10 декабря. Как установили госавтоинспекторы, примерно в половине второго часа дня 54-летний водитель за рулем автомобиля службы такси марки "Тойота" ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Орловских партизан в сторону Бурова. В этот момент, в районе дома 124, он допустил столкновение с другой иномаркой, "Киа", которая двигалась по Московскому шоссе и стала поворачивать налево.

Водители сильно не пострадали, а вот машинам явно потребуется серьезный ремонт Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Автомобили столкнулись. От удара "Тойоту" выбросило с проезжей части, тормозила машина о бордюр и живую изгородь из кустарника. Чудом, в ДТП обошлось без тяжелых последствий.

- В 19 часов 10 минут в травпункт больницы скорой попощи им. "Семашко" за медицинской помощью обратился водитель автомобиля "Тойота", не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.