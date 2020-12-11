Коронавирус в Орловской области: в праздничные дни волонтеры будут доставлять продукты и лекарства

Волонтерский колл-центр Орловской области продолжит работу и на новогодних праздниках. Активисты молодежных движений будут доставлять продукты и лекарства одиноким людям и тем, кто проходит лечение от коронавируса на дому.

В настоящее время волонтеры помогли доставить препараты для лечения коронавирусной инфекции для 1950 человек и смогли добиться договоренности с торговых сетей о предоставлении волонтерам 10-процентной скидки на продукты.

- На наших волонтеров сегодня ложится большой пласт работы: это и социальная, и психологическая помощь населению, − подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.