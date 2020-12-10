В администрации Орла чествовали мам, воспитывающих детей с инвалидностью

Фото пресс-службы администрации Орла

10 декабря в Орле подводят итоги ежегодной Декады инвалидов, проходящей в начале зимы. Сегодня сотрудники городской администрации чествовали мам, которые растят детей с инвалидностью.

Подарками и словами благодарности были отмечены 18 родительниц. Среди них и основательница Благотворительного Фонда «Божья коровка» Наталья Толпекина. Ее центр помогает в развитии особенных детей и всегда открыт для тех, кому нужна поддержка.

- Каждая из мам, воспитывающих детей с особенностями здоровья, обладают невероятной силой духа, целеустремленностью, жизнелюбием и оптимизмом, - подчеркнули в администрации города.