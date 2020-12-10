В Орле Пенсионный фонд закроют на дезинфекцию

В пятницу 11 декабря клиенты не смогут в послеобеденное время посетить отделение Пенсионного фонда России в городе Орле и Орловском районе. В здании будет проводиться обработка.

- 11 декабря 2020 года года с 13-00 прием граждан клиентской службой Управления ПФР в г. Орле и Орловском районе осуществляться не будет в связи с проведением дезинфекции административного здания, - сообщили "КП" в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Орловской области.

Отметим, что дезинфекция административных зданий и мест массового посещения проводится в регионе из-за коронавируса.