Коронавирус в Орловской области: от заболевания лечатся 311 детей Фото: Архив "КП"

В среду, 9 декабря, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в соцсетях. Один из основных вопросов стала ситуация с заболеваемость коронавирусом среди детей.

Напомним, на минувшей неделе количество случаев заражения школьников увеличилось на 7,8%. При этом в общей структуре заболеваемости доля детей составляет 10,5%, а взрослых - 89,5%.

По данным, которым озвучил в прямом эфире Андрей Клычков, следует, что в настоящее время болеют 311 детей. Из них 288 детей лечатся амбулаторно и 23 ребенка в стационарах.

- В настоящее время два детских сада и одну школу закрыли на карантин по коронавирусу. Еще в 24 школах на карантин закрыты 41 класс, – пояснил Андрей Клычков.

Напомним, с завтрашнего дня в Орловской области начинается вакцинация медиков, педагогов и соцработников. Одновременно решается вопрос о досрочных зимних каникулах для школьников.