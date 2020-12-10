Горсть орловской земли с мест сражений Великой Отечественной отправится в Санкт-Петербург. Фото: пресс-служба администрации Орла

Накануне, в День Героев Отечества, в Орле состоялось знаковое событие – передача гильзы с землей с полей сражения Великой Отечественной войны в Музей боевого братства России. Теперь она пополнит музейный фонд вместе с почвой из других регионов.

- Идея акции «Земля доблести» зародилась в Ленинградской области. Ее организаторами выступили движение «Общероссийский народный фронт», общественные организации «Ленинградский доброволец», Российский союз ветеранов Афганистана «Наследие» и «Союз десантников Ломоносовского района Ленинградской области», - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

В заборе земли принимали участие поисковики, участники общественных военно-патриотических организаций и волонтеры.