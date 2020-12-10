Орловцу грозит оказаться за решеткой за кражу одежды и продуктов

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Жителю Орла светит оказаться за решеткой за кражу одежды и продуктов. Ранее судимого горожанина снова поймали на нарушении закона в одном из торговых центров.

Северный район. Тревожную кнопку нажали сотрудники ТЦ, на место прибыл наряд вневедомственной охраны. Как оказалось, работники торгового зала заподозрили одного из посетителей в краже. Догадки подтвердились когда у "покупателя" проверили сумку. В ней лежали вещи и продовольственные товары, которые оплачивать 45-летний мужчина не собирался.

- Силовики задержали злоумышленника и уточнили, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя передали в отдел полиции, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.