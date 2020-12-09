В Железнодорожном районе Орла автобус снес столб

В Железнодорожном районе Орла автобус снес опору контактной сети. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Во вторник, 8 декабря. в Железнодорожном районе Орла произошла авария с участие рейсового автобуса. «ПАЗик» протаранил световую опору и задел контактную сеть, по которой двигается электротранспорт. В итоге на несколько часов произошел сбой в работе №1, 5 и 8 троллейбусов.

Авария случилась в районе дома №126 на Московской улице. 61-летний водитель ехал в сторону Северного района, но в какой-то момент не справился с управлением, снес металлические ограждения вдоль дороги и световую опору.

- В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка автобуса. Госпитализация не потребовалась. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

На месте ДТП работали аварийная бригада и технический директор ТТП и начальник района контактной сети. Движение транспорта ограничили до 5 км/ч.

- Около 19:45 «ПАЗ» врезался в нашу опору, расположенную на улице Московская. Опора сильно пострадала. Ее замена процесс трудоемкий, с привлечением крупногабаритной техники (крана, длинномера), основание столба нужно бетонировать. Сколько на это уйдет времени – вопрос, - рассказала «КП» старший инженер СЭХ Ольга Гаголкина.